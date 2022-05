Vincent CROZE

Par l'importance des enjeux, les tensions que nous traversons doivent être source de motivation.

En effet, c'est par ce que la crise montre à l'évidence que l'on peut faire mieux, qu'elle est aussi, le moment idéal pour mettre en avant des alternatives en leur conférant un caractère incontournable qui doit désormais s'inscrire dans votre projet de développement durable.

La conception dominante du développement depuis des décennies, était essentiellement fondée sur la croissance qui désormais n'est plus au rendez-vous pour toutes les entreprises.

N'y a t'il pas d'autres alternatives à la croissance ? pour accélérer votre performance ? maintenir, accroitre votre rentabilité ?

SI heureusement !

Chez ADVANCED MANAGEMENT COUNSEL ; de notre passion nous avons fait notre mission, de notre dextérité nous avons fait nos métiers et les alternatives que nous proposons sont de véritables accélérateurs de performance, d'autant plus pertinents par les temps actuels. Culture d'actions et de Résultats

www.advanced-management-counsel.com

www.amc-counsel.com



Mes compétences :

Affacturage

Business

Business model

FORMER

Ingénierie

Ingénierie financière

Manager

Conseil

Gestion de projet

Conduite du changement

Ressources humaines

Management

Audit