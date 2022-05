Issu d'une formation technique et scientifique polyvalente, avec une spécialité dans le domaine du nucléaire, j'ai effectué mon premier emploi en tant que chargé d'affaires dans le domaine des télécommunications.

A la fois curieux, dynamique et résolument optimiste, je sais m'intégrer et travailler en équipe et de manière autonome sur de nombreuses missions.

J'aime les voyages et je suis un lecteur passionné par plusieurs horizons.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter !



Merci,

Vincent Crublet



Mes compétences :

Négociation commerciale

AutoCAD

SolidWorks

Labview

Microsoft Office

Essais mécaniques

Instrumentation

Gestion de la relation client

Aisance relationelle