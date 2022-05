Vincent D'ORSI

Très intéressé par le métier d’ingénieur en informatique industrielle, j’ai pu constater qu’il offre une diversité dans les tâches qu’il accomplit, notamment : l’automatisation, la conception de systèmes modernes, l'aide à la personne dans la création de programmes informatiques , il a également le souci permanent de répondre au mieux aux demandes des entreprises tant en terme d’organisation, qu’en terme de compétitivité.



J’ai eu un premier aperçu de ces diverses compétences au cours de mon stage de deuxième année du DUT en évoluant dans un service de maintenance, où j’ai dû concevoir un système électrique permettant de répondre aux besoins de l’entreprise. J’ai trouvé mon projet très intéressant et innovant, d’où ma volonté de poursuivre dans cette voie.



Ma période d'apprentissage en école d'ingénieur en informatique industrielle, où j'ai réalisé des programmes pour des besoins internes à l'entreprise, a confirmé ma motivation dans cette voie.



Je suis convaincu que mon intérêt, mon expérience, mes compétences, me permettront d’être opérationnel en renforçant mon sens de l’organisation et surtout en élargissant mes connaissances, ainsi que mon savoir-faire.



Mes compétences :

Développement C#

Développement DotNET

Développement Delphi

Microsoft Office

Base de données

UML

Développement VisualBasic.NET