Vincent DA SILVA GODINHO

Âgé de 24 ans , dynamique, créatif, sociable et surtout passionné, j'ai réalisé mes étude à l’Institut Supérieur des Techniques du Son (ISTS du groupe ESRA). Fort de mes différentes expériences, je cherche à continuer et à approfondir mes connaissances au sein de différents projets!





Mes compétences :

Protools cubase nuendo logicpro digital perfo

Sound design

Mixage son

Édition musicale

Perchman

Assistant plateau son

Monteur son

Technicien son et lumière sur console numériq

Enregistrements musicaux

ingénieur son tournage