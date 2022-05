Vincent DAGUZE

Fort d’une expérience réussit en qualité de directeur magasin, et de ma contribution à l’ouverture d’un magasin, j’ai pu me former depuis plus de 7 ans à des postes à responsabilités dans la gestion de centre de profit mais aussi mettre à profit mes capacités à manager une équipe. Ma personnalité autonome, dynamique et organisé me permet de développer un esprit d’équipe et d’entreprise efficace et durable.



Mes compétences :

Responsable

Vente

GMS

Management

Distribution

Merchandising

Microsoft Office 2007

Adobe Photoshop