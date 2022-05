Vincent DALL'AGLIO

Bonjour,



Commercial junior, mon profil à l'avantage de connaître 5 années d'expériences dans plusieurs secteurs d'activités différents.

Mes 5 années d'études supérieures en école de commerce m'ont permis de maîtriser la théorique et la pratique dans les domaines du marketing, de la vente, de l'informatique, de la comptabilité et de la finance.



Je suis adaptable rapidement, compétant en développement commercial et en marketing opérationnel. Ma dernière expérience dans la start-up parisienne "Carpe Dièse" m'a permis de d'évoluer dans un travail polyvalent et responsabilisant, fonctionnant par projets.



Je parle anglais couramment et suis mobile (titulaire du permis B)



Mes compétences :

Sens de l'humain

Sphinx Software

Adobe Photoshop

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Marketing opérationnel

Persévérance

Développement commercial

Rigueur

Sens de l'initiative