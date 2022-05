Vincent DAMAMME

Www.oxygene-securite.fr



Pourquoi attendre le vol?



****************Agir c'est Prévenir****************



Diagnostic en 1h

Nous réalisons une analyse de risque gratuite de vos locaux afin d'en déterminer les points faibles.

Une fois le constat établi, chiffrage d'un projet sur mesure adapté à vos besoins.



****************Expert****************



Spécialiste en installation,intégration et maintenance de systèmes de sécurité électronique type alarme anti-intrusion, alarme incendie, vidéosurveillance et contrôle d'accès.

5 collaborateurs à votre écoute et à votre service.

350 clients professionnels et particuliers en Loire Atlantique.

Oxygene Securite, une bouffée d'air sur.



Mes compétences :

Analyse technique

Analyse des besoins

Ecoute client