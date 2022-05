Vincent DARGENNE

Passionné par le Développement Durable et le développement du tissu économique local, je suis persuadé que le DD est source de création de valeur et que c'est un levier puissant et nécessaire pour accroitre la compétitivité et la performance de l'entreprise.

Mon implication dans Rev3 sur le territoire des Hauts de France et sur le développement des nouveaux modèles économiques m'en apporte la preuve chaque jour.



A l'affût des projets innovants sur ces thématiques, n'hésitez pas à me contacter afin d'échanger et d'apporter notre petite pierre à l'édification de la transition économique durable et des nouvelles formes de management et d'organisations.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Gestion de projet

Développement durable