Vincent DASSAUD

NE CHERCHE PAS A ETRE UN HOMME DE SUCCES CHERCHE A ETRE UN HOMME DE VALEUR



Mes rêves sont immenses, et j'entend bien les réaliser car ma vision est claire et mon projet solide. Déraisonnable pour certains, je suis juste déterminé et je me donne les moyens de réaliser ce que je souhaite.



Je suis en recherche d'opportunités, et je suis moi même une opportunité pour toute personne prête à réveiller la magie qui dort en elle et qui cherche à construire sa propre activité économique.





Mes compétences :

Vision

Développement personnel

Service à la clientèle

Communication ouverte

Intégrité honneteté

Solidarité entraide

Ténacité & détermination

Passionné

Soif d'apprendre

parler en public

coaching

vente et distribution