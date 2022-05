Vincent DATTEE

Directeur associé de clinique vétérinaire depuis 1997.



La clinique vétérinaire du midi située à Antony emploie 4 Vétérinaires et 5 assistant dans une offre de soins de haute qualité et technicité. Cette offre est fondée sur une relation de proximité avec nos clients.



Directeur associé de ConneXmed, SARL de conseil et stratégie pour les sociétés connexes à la profession vétérinaire.



ConneXmed a comme client des distributeurs d'assurances santé animale et des laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent bénéficier du support de praticiens de terrains pour leurs campagnes de communication.



ConneXmed a aussi une activité de vétérinaire conseil pour les assurances santé animales (vérification de la cohérence des feuille de soins)



