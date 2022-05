Vincent DAUMAS

Après 4 ans d'expérience en Marketing et Stratégie au sein de HEWLETT PACKARD International à Genève, j'ai crée l'Agence de Communication Hors-Média SMART CLIC début 2011, avec pour objectif premier d'aider chaque professionnel à mieux communiquer, pour gagner en visibilité, notoriété et efficacité commerciale.



3 ans après sa création, l'Agence compte 11 collaborateurs répartis sur 6 régions françaises, et plus de 500 clients actifs : 3 des 15 plus grandes marques du Monde, 55 clients internationaux, 30 institutions publiques Françaises, 10 Grandes Ecoles et Universités, et près de 400 PME.



SMART CLIC réalise une croissance annuelle de +150% par an. Nous prévoyons l'ouverture de notre filiale Suisse dans les prochains mois, avant de déployer notre marque sur d'autres pays Européens dans les 3 prochaines années.



En 2013, l'Agence a participé au Prix National du Jeune Entrepreneur Français organisé par LA TRIBUNE. Lauréat en Région PACA, nous avons atteint la Finale Nationale à Paris (30 entreprises sur plus de 600 dossiers présentés.



