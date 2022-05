Vincent DAURELLE

Vous recherchez un responsable en vue d’organiser et de diriger vos équipes de maintenance et de support technique.

Vous avez besoin d’une personne ayant une vue globale de l’entreprise, capable d'élaborer la stratégie et le plan global des services en charge, le tout dans le respect des couts, des règles de sécurité et de la qualité.



Votre besoin nécessite également une forte implication pour motiver et diriger ces équipes afin d’assurer efficacement l’analyse des défaillances, le traitement de la documentation, le choix des fournisseurs, et enfin le suivi des formations, de la qualité, et des achats.



Ma formation ajoutée à mon expérience dans différents milieux industriels m’a permis d’appréhender l’ensemble des métiers clés de l’entreprise.

Je suis notamment intervenu sur des refontes de systèmes électroniques et j’ai mené à terme des projets de rétrofits permettant de poursuivre l’utilisation a feu continu d’équipements de production malgré leur obsolescence.



J’ai dirigé jusqu'à 80 personnes afin d'assurer l’installation, la production, la maintenance préventive et curative d’équipements industriels, ainsi que le support technique, en France et à l'international. Mes réunions avec les clients et mes rapports réguliers sur l’avancement des différents projets ont été pour mes supérieurs des outils de pilotage reconnus et appréciés.



Mes compétences :

Mécanique

Pneumatique

Hydraulique

Automatique

Electronique Haute tension

Robotique

Electronique numerique et analogique

la maintenance

Continuous Improvement

High Voltage

Support et assistance

NOMAD2

C Programming Language

C++

HTML

Microsoft DOS

Microsoft Windows

SQL

UNIX

Visual Basic