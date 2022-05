Vincent DE BARROS

Une carrière résolument tournée vers la fonction logistique me conduit tout naturellement à vous proposer mes services pour le poste de chef d’équipe logistique .

Mes dix années d’expérience professionnelle, au poste d’agent de maîtrise d’activité logistique, me confèrent les compétences requises pour ce poste. Je dispose ainsi d’un profil alliant opérationnalité « terrain » et aisance « organisationnelle ».

De plus, je suis parfaitement capable d’organiser l’ensemble de la chaîne logistique, de coordonner les actions de plusieurs services et de manager des équipes de 5 a 30 personnes.

Par ailleurs, garant de la « rentabilité » et de la « qualité » du service aux clients, je suis un manager impliqué et rigoureux qui s’intégrera rapidement à votre équipe logistique.

Je reste à votre disposition pour tout entretien afin que vous puissiez juger de vous-même l’apport que ma présence dans votre établissement pourrait apporter.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, l’expression de mes salutations distinguées



Mes compétences :

Management d'équipes

Caces

Gestion des stocks

Planification de la chaîne logistique

Projet d'entreprise

Expédition et transport

Logistique