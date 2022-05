Vincent de Bentzmann entre dans l’armée à l’âge de 18 ans où il passe huit années dans les Chasseurs Alpins. En 1986, il décide de quitter l’Ecole militaire de haute montagne de Chamonix et se reconvertit dans la gestion commerciale.



En 1987, il intègre la société Abzac Packaging, entreprise spécialisée dans la fabrication et le commerce d’emballage industriel en Kraft. Il développe ses compétences commerciales et passe progressivement du poste de Technico-commercial à Directeur Commercial.



Son expérience chez Abzac Packaging lui offre l’opportunité d’acquérir de solides compétences techniques en gestion stratégique et opérationnelle de projets. Il occupe durant trois ans le poste de Directeur de projet en Afrique du Sud.



Fort d’une vingtaine d’années d’expériences, Vincent de Bentzmann quitte le groupe Abzac SA. Il fonde ainsi AI International Sarl, une entreprise de commerce et distribution de matériels électronique de puissance.

Rebaptisée en 2013 Techteam SAS, la société est spécialisée dans l’amélioration de performance industrielle, il en est le Président depuis 2008.



Entretemps, Vincent de Bentzmann approfondit ses compétences dans les domaines du management d’entreprise, gestion commerciale et gestion de projet en obtenant un DESS CAAE en Administration des Entreprises, puis un diplôme de Master of Business Administration (MBA).



En plus de sa fonction de CEO de la société Techteam, il est également le gérant de Vinstangod Sarl. Il est associé à ses deux frères Godefroy et Stanislas de Bentzmann respectivement les CO-CEO de la société Devoteam.

Vinstangod exerce les activités des sociétés holding. Outre la participation dans des fonds de commerce et des sociétés commerciales, elle propose des services financiers hors assurances et caisse de retraite.