Vassili FELARDOS

Je permets à mes clients de gagner du temps productif dans leurs organisations afin de les rendre plus efficientes et accroître la valeur ajoutée.

Je m’appuie sur 32 ans d’expérience acquise dans un grand groupe automobile, dans une ETI ainsi que dans plusieurs cabinets de conseils en performance industrielle.

Cette expérience m’a permis de maîtriser des méthodes opérationnelles de diagnostic et de conduite du changement.

En démystifiant les moyens numériques, les femmes et les hommes de l’entreprise les acceptent pour ce qu’ils sont : Des outils adaptables et à leur disposition.

Je les accompagne pour objectiver les rôles de chacun et faciliter l’émergence des solutions.

Pour rendre plus fluide les organisations, la confiance et l’adhésion sont les clefs de la réussite. Dans une posture d’écoute positive, je co-construis l’organisation future.



