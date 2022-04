Avec une expérience professionnelle de plus de 15 ans à mon actif, j'ai obtenu divers expériences professionnelles qui me permettent aujourd'hui d'avoir une grande maturité et de nombreux atouts pour une haute performance commerciales.

Les différents changements dans mon parcours mon appris à m'adapter vite.Mes qualités relationnelles non négligeables m'ont toujours permis de réussir mon intégration et de gagner des challenge..Je collabore avec des professionnels de santé comme les chirurgiens,professeurs,pharmaciens,biomédicaux,acheteurs,etc...J'organise avec eux des staffs au bloc opératoire et en réanimation et je m'appuie régulièrement sur des études scientifiques.

Je suis fondé sur un réseau solide des hôpitaux publics et clinique privées sur Lyon et sa région.

J'ai toujours montré un grand intérêt pour les technologies innovantes et les produits techniquement pointus et j'ai évolué dans ce but.

Dynamique et volontaire, je suis convaincu que mes compétences seront en parfaite adéquation avec vos exigences, et je serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails mon projet et de répondre favorablement à une offre en adéquation à mes attentes.

Dans l'attente .

Bien cordialement

Emmanuel Perillat



Mes compétences :

Management

Vente

MARKETING

Microsoft Excel

VENTE MANAGEMENT

Teams

Sphinx Software

Siebel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook