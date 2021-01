Claude LE JUGE

Création et direction du centre Adhap Services de Bourges (18). Adhap Services Bourges est opérationnel depuis avril 2009 et couvre le département du Cher et les cantons limitrophes de l'Indre.



Au 1er mars 2017, la structure compte 43 auxiliaires diplômées encadrées par une coordinatrice IDE. Une directrice adjointe, une comptable et une responsable planification complètent l'équipe administrative. Flotte société de 15 véhicules dont deux équipés personnes dépendantes.



1ere structure privée de services à la personne du Berry en terme d'activité. 2nde au niveau régional.



Elu représentant régional du SYNERPA branche Maintien A Domicile en février 2017.



Nomination en février 2016 au Trophée des Créateurs, rubrique innovation, décerné par la CCI du Cher, le Conseil Départemental du Cher, le Crédit Agricole (Jury de chef d'entreprise et d'élus).



En juin 2015, obtention du 1er trophée d'honneur Adhap Services décerné par Damien Cacaret durant la convention nationale à Dinar.



En juin 2013, obtention du 1er trophée Adhap Services "Bonne Pratique" catégorie "amélioration de la rentabilité et du développement commercial". En juin 2014, nouveau trophée obtenu dans la même catégorie (élection lors de la convention nationale).



Certifié SGS Qualicert depuis juillet 2010, le centre de Bourges a intégré les 20 structures nationales retenues sur appel d'offre 2010- 2011 par la DGCS (subdivision de l'Etat Français en charge de la cohésion sociale) pour la mise en place de projets innovants (item garde de nuit pour personnes Alzheimer).



Le 26 mars 2013, première nationale relative à l'utilisation d'un simulateur de vieillissement dans le cadre d'un job dating en collaboration avec Pole emploi.Cette démarche sera déclinée cournt 2013 sous diverses opérations (prévention des TMS, "Testez vous à 80 ans", ....). Participation au Téléthon 2013 avec deux simulateurs de vieillissement (une première nationale).



Intégration au sein du comité de suggestions 2011 du réseau d'Adhap Performances suite à élection nationale interne. Mandat de trois ans, renouvelé en 2014. Fin du mandat en Juillet 2015.



Au service de la dépendance

Adhap Services® Bourges se démarque par une grande disponibilité, une très forte notion de service et un travail de proximité. Sa vocation est de permettre aux personnes fragilisées de tous âges de vivre chez elles dans les meilleures conditions.



Qualifiée et diplômée, son équipe délivre aussi bien des prestations d’aide à l’hygiène (aide à la toilette, changes, levers, couchers...) qu’une aide dans les actes de la vie courante (préparation et prise de repas, déplacements, gardes, travaux ménagers, assistance administrative...). Une attention toute particulière est apportée aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et à leurs accompagnants.



365 jours/an, 7 jours/7

Pathologies du grand âge, accident, retour d’hôpital, handicap, maladie, grossesse difficile…, quel que soit le degré de dépendance, les prises en charge sont assurées sous 24 à 48 heures.



L’évaluation des besoins est réalisée par l’infirmière coordinatrice du centre. La nature, la fréquence et les horaires d’intervention sont déterminés avec la personne concernée en fonction de ses besoins et de ses habitudes de vie.



Cet accompagnement personnalisé est délivré 7 jours/7 (y compris week-ends et jours fériés) par un personnel qualifié. Une permanence téléphonique gratuite est assurée 24 h/24.

Salariés du centre, les assistant(e)s et auxiliaires de vie s’appuient sur un encadrement attentif. Tous bénéficient d’un programme de formation continue. La qualité de leurs prestations est régulièrement mesurée au travers de contrôles inopinés et d’enquêtes de satisfaction conduites auprès des bénéficiaires.



Contact utile : Adhap Services® Bourges - tel 02 48 658 658



Mes compétences :

Cardiologie

Marketing

Service à la personne

Santé

Innovation