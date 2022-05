Vincent DE BOCK

Passionné par l'ensemble de ces métiers du web qui gravitent autour du référencement et de la visibilité d'un site Internet.



Aujourd'hui, je propose mes services dans :



•La création de sites Internet vitrine pour votre entreprise.

•L'optimisation on site (interne) de votre site vitrine.

•Des Audits de référencement de vos sites.

•L'optimisation Off site, à savoir des campagnes de linking mesurées, auxquelles peuvent s'ajouter d'autres technique pour augmenter votre présence sur la toile.

•Les entreprises et commerçants de l'Oise, pourront s'inscrire à mon annuaire http://www.oisereferencement.fr/ et profiter de la visibilité de leur fiche, pour être visible auprès de leur cible.

•Prestation de recherche des mots clés liés à votre activité et services en rédaction optimisée pour le référencement On site.

•Suivi de positionnement de vos mots clés, suivi du trafic de votre site, rapports mensuels, sauvegarde complète et administration de votre site avec mise à jour de sécurité.



Vous êtes un artisan, un commerçant, une TPE ou PME et vous recherchez un prestataire de service pour la création, la refonte ou l'audit de votre site Internet.

Je vous propose :



Prestations de service en création et/ou référencement de site Internet, SEO (pour Search Engine Optimisation).

Je propose également mes services pour des audits de référencement de vos sites Web.



Passionné depuis maintenant trois ans par ces techniques, je gère plusieurs sites avec des revenus publicitaires ou en affiliation, ainsi que des sites clients, la compétition et le fait que chaque projet soit unique, motive ma passion pour ce métier.



Mes compétences :

Création de site web

Rédaction web

Webmaster

SEO

Référencement internet

Audit site Internet

Webmarketing

Microsoft Excel