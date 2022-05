Vincent DE BOYSSON

Entreprise PLECOM : Distributeur, concepteur de matériels de télécommunications pour les professionnels. Nous sommes spécialistes dans les produits concernant le GSM, la 2G/3G/4G-LTE : Routeurs 4G, serveurs de SMS, passerelles GSM analogiques, passerelles GSM/VoIP, solutions répéteurs GSM-4G par fibre optique, antennes GSM et Wifi, splitters, connecteurs et adaptateurs pour câbles coaxiaux etc…

Dernièrement nous avons conçu et fabriqué à Bordeaux un serveur de SMS (SMSB) : boitier connecté sur votre réseau ou celui de votre automate, permettant d’envoyer des SMS à partir de messages types mails ou http.