Vincent DE BOYSSON

Plus de 15 ans passés au service de nos clients en Agence en tant que CTO dans le domaine de l’internet



Forte capacité d’écoute et de synthèse:

Excellente capacité à comprendre les besoins client et à faire des propositions en fonctions des contraintes techniques ou ergonomiques.



Esprit d’équipe :

Gestion d’une équipe de développeurs dans un environnement multi-projets avec de fortes contraintes de temps ( bonne resilience au stress )



Curieux :

Je suis en veille technologique constante.





Mes compétences :

PHP

MySQL

Symfony2

Conception fonctionnelle

MongoDB

Gestion d'équipe

Debian

Nginx

Internet

Gestion de projet

Jenkins

ElasticSearch

AWS