Vincent DE FREITAS

Terminant ma mission en décembre 2015 en région Parisienne, je cherche de nouveau à m'investir dans une entreprise mais cette fois basée en région Midi Pyrénées.

Volontaire et surtout très dynamique, je suis ouvert à toutes propositions qui me permettraient de m'engager et de participer au développement d'une entreprise tout en faisant évoluer mon projet professionel.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Technico commercial interne

Technico commercial externe

Transmission Mécanique

Transmission Pneumatique

Transmission Hydraulique

Automatisme/Variateur