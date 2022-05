Vincent DE GASTINES

Issu de l'école d'ingénieurs généralistes ESME Sudria, j'ai eu un premier contact avec le domaine de l'aéronautique militaire lors de mon année de césure chez Thalès Systèmes Aéroportés.



J'ai décidé d'y débuter ma carrière en sortie d'école par l'intermédiaire de la société de conseil GIST (aujourd'hui Alten).



J'ai pu ainsi exercer pendant pendant 18 mois la fonction d'ingénieur de développement et de validation de cartes électroniques numériques et analogiques pour le compte de la société MBDA. Je me suis en suite orienté vers de la validation fonctionnelle pour SAGEM Defence & Security durant 9 mois. Suite à cette exprience, j'ai exercé la fonction d'ingénieur système en soutient de la validation matérielle pour les centrales de navigation chez SAGEM Defence & Security. J'ai ensuite été sollicité pour réaliser une analyse d'impact concernant diverses évolutions sur un gyromètre laser conçu par SAGEM Defence & Security et préparé la validation et la qualification de ce produit. J'ai ensuite exercé le poste de responsable du plateau concernant les activités de navigation inertielle sous-traitées à Alten par la société SAGEM Defence & Security.



Suite à cette expérience, j'ai intégré la société MBDA au sein de laquelle j'occupe le poste de Responsable Intégration Validation.



