Depuis près de 30 ans dans le commerce automobile, dont 15 années de Direction Générale, Vincent de LAURENS a travaillé successivement pour VOLVO (DG-France), RENAULT (DG Renault Luxembourg), NISSAN France(VP-DGDélégué), ADA location (DAF & flotte), Carrier Transicold (DG France). Il travaille aujourd'hui comme conseil.



Il a été l'artisan du rapprochement des réseaux NISSAN et RENAULT en France, l'un des plus importants chantier européen de fusions acquisitions (180 dossiers) en matière de réseau de distribution, qui a marqué l'évolution de la distribution automobile européenne.



Fort, entre autre, de cette expérience Vincent de Laurens est intervenu comme consultant pour le cabinet Wagram Conseil, spécialisé dans l'accompagnement de Dirigeant acheteurs ou repreneurs d'affaires (2007- 2011).



Il a démarré en avril 2011, cette activité à son compte au cabinet ALTEREGO FINANCE.



La crise de 2008 dont les effets sur le marché de la reprise d'entreprise ont été très longs m'a obligé à retrouver un emploi salarié, en l'occurrence chez Pole Emploi Picardie, où j'ai eu une très intéressante expérience du service public.



Las, le regroupement des régions Picardie et Nord Pas de Calais, début 2016 a marqué la fin de cette expérience.



Mes compétences :

Accompagnement

Automobile

Cession d'entreprise

Coaching

Conseil

Fusion Acquisition

PME

Rachat d'entreprise