Vincent de Mester à durant 20 ans exercé son métier en agence de communication et publicité. Dans ce cadre, il côtoie des chefs d’entreprises de tout acabit, et comprend leurs problématiques. C’est alors qu’en avril 2011, il crée son cabinet de consultant, GOWIZ consulting, avec en tête l’idée d’accompagner les chefs de TPE dans leur démarche de développement commercial. Comme consultant, il définit les objectifs, planifie leur mise en œuvre, détermine les choix marketing et communication, établit les documents de pilotage, s'assure du suivi et des résultats... . Bref, il permet de transformer les intentions du chef d’entreprise en propositions d’actions concrètes et opérationnelles en vue d’accroître les performances commerciales. Passionné par la communication et l’organisation structurelle des TPE et PME et les TIC, ses conseils en communication et stratégie commerciale ont permis à nombre de ses clients de définir des objectifs globaux, de réactualiser leurs démarches commerciales et de planifier de façon cohérente leur action publicitaire « multi-canal ».



