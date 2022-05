Curieux et créatif, dans un monde en transition, il écrit son mémoire de fin d’étude sur « Les enjeux d’une stratégie sociale sur Internet » et s’implique dans des mouvements d’entrepreneurs sociaux, il expérimente notamment à la Ruche du canal à Paris de nouveaux systèmes de gouvernance et de collaboration.





Sa connaissance des marchés publics, du secteur du recyclage et de l’innovation sociale et technologique l’amène à développer davantage des projets en écologie industrielle et en économie circulaire.



Son travail dans le domaine de l’information sur la prévention et le recyclage des déchets s’est concrétisé dans la création d’un outil web d’annuaire de la réparation et du réemploi qu’il a présenté aux collectivités locales lors des Assises Nationales des Déchets.



Auparavant, il a travaillé pendant quelques années à la coordination de la Supply Chain dans l’industrie du luxe successivement au sein de la branche Vins et spiritueux puis au sein de la branche Souliers chez LVMH.



Vincent de Montalivet possède une double formation d’Ingénieur généraliste (EPF, et spécialisation en Supply Chain management à l’Université de Concordia, Montréal) et en Web Marketing (Paris, Léonard de Vinci).



