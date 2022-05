Vincent DE PARIS

Issu de la restauration avec un bac pro en poche, j'ai quitté ce milieu apres avoir été responsable d'un établissement. j'ai donc un bon relationnel et cette expérience m'a permis de me diriger vers le magasinage et la gestion de stock. Travaillant en intérim pour de nombreux groupe depuis bientôt 10 ans, je recherche un poste stable dans lequel je souhaite m'investir pleinement.



Mes compétences :

Gestion De Stock (Fifo/Fefo)

Gestion De Personnel

Utilisation De Logiciel Professionnel (Octale, Sap

Conduite chariot élévateur, caces 1 3 5 et 5+

Conduite nacelles, caces 3b