Vincent DE ROCHER

Association Unis-Cité Poitou Charentes



En parallèle de son offre cœur de Service civique, Unis-Cité, l’association pionnière du Service Civique en France innove et développe le programme « Rêve et Réalise ». L’objectif : permettre aux 16 à 25 ans, quel que soit leur parcours et leur niveau d’études, de bénéficier du cadre du Service Civique pour mettre en œuvre un projet de solidarité qui leur tient à cœur.



Après une phase pilote réussie sur Paris et Nantes qui a mobilisé une vingtaine de volontaires en 2012, Unis-Cité étend son programme « Rêve et Réalise » et mobilise 150 volontaires sur Paris (2 promotions), Nantes, Angers, Toulouse, Poitiers, Marseille, Lille, La Rochelle et Strasbourg en 2013-2014.



Depuis 1995, Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique en France.



Présente dans une trentaine de villes, elle a déjà mobilisé plus de 8000 jeunes volontaires.



L’objectif d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que tous les jeunes consacrent une étape de leur vie à la collectivité, et que cette étape soit reconnue et valorisée.



Le modèle de Service Civique proposé par Unis-Cité permet de rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux d’études, qui travaillent en équipe sur différentes missions de solidarité.



Unis-Cité recrute ses volontaires uniquement sur la motivation. Aucune compétence, aucun diplôme particulier n’est exigé.



Un volontaire en Service Civique reçoit une indemnité mensuelle de 573€, dont 105€ en nature (nourriture, transports) et éventuellement un complément de 100€ sur critères sociaux. Il bénéficie également d’une protection sociale et de la comptabilisation de ses trimestres d’engagement pour la retraite



http://www.uniscite.fr/



Localisation : Poitiers - France



Mes compétences :

Ressources Humaines

Droit du travail

Formateur