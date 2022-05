Vincent DE ROECK

Chef d'établissement

Collège Sainte Philomène - Annecy (74)



----------------------------------------



Chef d'Etablissement Coordinateur

Sainte Croix des Neiges - Abondance (74)

Ecole Collège Lycée - Internat (recrutement international)



----------------------------------------



Directeur Adjoint - Institution Lamartine

Collège et Lycée Privés sous contrat



Objectifs :

- Permettre l'application de la devise : "​In virtute formatur juventus mea"​ (Dans la vertu ma jeunesse est formée)

- Veiller à l'épanouissement et au travail de chaque élève

- Permettre à chaque élève de se mettre au service des autres et au service de leur avenir

- Maintenir un lien efficace avec les familles et les autorités



Missions spécifiques :

- Gestion des équipes d'entretien et de ménage (à compter de septembre 2015)

- Suivi des projets d'établissement et de l'ensemble scolaire (dont projets immobiliers)

- Chargé de l'animation pédagogique et du pilotage de la réforme du Lycée (2012) et du collège (2016)

- Veille du lien entre les niveaux scolaires

- Coordination des équipes pédagogiques et éducatives

- Veiller au respect et aux conditions optimales du cadre de travail

- Permettre aux élèves de travailler leur orientation avec des outils spécifiques

- Gestion des emplois du temps et des examens

- Mise en place des dossiers financiers (demandes de subventions) et de la démarche de validation de projets



- - - - - - - - - - - - -



Qualité Sécurité Environnement - Chef de projet

PSA PEugeot-Citroën d'octobre 2011 à octobre 2012(contrat de professionalisation)



- Mise en oeuvre les méthodes de gestion des risques et d'élaboration de gestion de crise.

- Mise en place de procédures de gestion de crise (procédures, exercices, formation du CODIR)

- Analyses de risques industriels (production, qualité, ...)



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination

Direction

Microsoft Office

Microsoft Project

Logiciel EdT

Logiciel Charlemagne

Qualité

Gestion de crise

Organisation

Sécurité

Rigueur

Pilotage de projet

Analyse financière d'entreprise

Gestion financière d'entreprise

Risk Management

Stratégie d'entreprise

Synthèse rédactionnelle

Management

Analyse stratégique

Rédaction