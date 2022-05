Vincent DE SCHUYTENEER

Généraliste par goût et par formation, j'ai une approche systémique des problèmes, je me suis donc naturellement tourné depuis de nombreuses années vers la qualité par son aspect polysectoriel et transverse au sein de l'entreprise.

Depuis quelques années j'ai accru mes compétences et domaines d'intervention relativement à la maîtrise des procédés et aux analyses statistiques.

Par ailleurs membre de la réserve opérationnelle pendant plusieurs années, je suis officier de réserve, après un parcours en tant que militaire du rang et de sous-officier.

J'ai également le goût de la transmission du savoir que j'exerce à l'occasion des formations que je dispense au sein de mon entreprise.

Mon approche généraliste et systémique m'a conduit à parfaire ma formation de base par une formation à la philosophie aristotélicienne dite philosophie réaliste. Je suis par ailleurs membre d'une association grenobloise qui travaille sur l'histoire, la géopolitique, la philosophie, l'économie, la sociologie et la littérature.



Mes compétences :

Qualité

MSP

Philosophie

SPC

Histoire

Géopolitique

Défense

Formation

Business Intelligence

Analyse statistique

Data mining

Analyse de données