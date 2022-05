Vincent DECARPIGNY

Développeur d'applications chez IP-TWINS, Développeur Sénior PHP, Mysql, Javascript, etc... J'aime les nouveaux projets, surtout quand ils me lancent un défi ! Nouvelle marotte : MongoDB et le monde NoSQL, quelques tests sur Solr Lucène... Pour le reste, je suis batteur et plutôt rock'n roll.



Mes compétences :

PHP

HTML/XHTML

HTML5 CSS3

WebDesign

Design industriel

Programmation orientée objet

SQL, Mysql

Développement web

Rédaction

JQuery

JavaScript/Ajax

Corel Draw Suite

XHTML

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

ActionScript

MongoDB