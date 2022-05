Vincent DÉCHAUD

Après avoir travaillé sur les grandes régions de la moitié Est de la France ainsi qu'en Afrique et au Moyen Orient, ma zone de prédilection est aujourd'hui le bassin économique Rhône Alpes.



Entrepreneur de tempérament, je suis expérimenté dans l'accompagnement commercial de changements stratégiques ou d'innovation technique. Je sais rapidement saisir l'avantage dans des affaires complexes et difficiles à mener. Je sais susciter l’intérêt, convaincre et rallier à la cause.

Je suis un "Business Developer", reconnu dans l'univers du bâtiment, des matériaux de construction et des produits industriels.

Ma meilleure compétence : ma capacité à créer rapidement de la performance et de la valeur ajoutée entre l'entreprise et ses partenaires commerciaux. Une qualité professionnelle : une sensibilité technique produit / marché forte. Mon meilleur talent : mon sens de l'organisation. Ma valeur bonus : ma capacité à fédérer autour d'un projet et trouver de nouveaux prospects.



Passionné, énergique et plein de ressources j'apprécie d'être entouré de personnes brillantes qui savent à la fois m'enrichir et partager des valeurs humaines et culturelles fortes.

Sportif, on me considère plutôt comme un marathonien "qui ne lâche rien et va au bout".

Mon adrénaline : la prise de risque sur des nouveaux projets Ma motivation : gagner, en équipe.

Mon projet : être acteur de la réussite d'un projet ambitieux, à la fois novateur et respectueux de l'environnement.



Après un début de carrière dans la Logistique et en particulier la logistique humanitaire (Médecins Sans Frontières, ONU, OMS) entre 1984 et 1988, un Master en Commerce et Marketing me fourni une double compétence que je vais mettre à profit essentiellement dans le domaine du Bâtiment et de l'Industrie.



Ainsi j'ai successivement accompli des missions de développement commercial pour le compte de fabricants de produits et matériaux comme INALTERA dans le revêtement mural, Partner Ingénierie dans le mobilier design, PERGO France dans le revêtement de sol, JAMES HARDIE Europe dans la vêture extérieure, et SOCOPA récemment dans l'univers de la Construction Bois industrialisée.

J'affectionne particulièrement les postes et missions pour lesquelles il faut faire preuve de polyvalence et d'imagination tout en menant des actions de ventes ou de prescription au long court.



Si vous aussi vous souhaitez partager quelques points communs, n'hésitez pas, une rencontre ou un appel téléphonique est toujours source d'une opportunité à développer.



Mes compétences :

Développement

Prescription

Marketing

Organisation

Logistique

Grands comptes

International

Animation d'équipe

Distribution

Dynamique

sport mécanique rallye raid

Athlétisme

VTT

Ski alpin

Customer Relationship Management

Basic Life Support