Vincent DECHELETTE

Lauréat du concours d'attaché territorial (spécialité Administration générale, cdg69, session 2011-2012), titulaire d'un Master recherche de Philosophie contemporaine et d'un Master professionel de Management socio-économique, spécialité Management public et administrations décentralisées (Major de promotion), je suis depuis le 2 juillet 2012 responsable du service pilotage administratif de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Bourg-en-Bresse (5 agents).

Mes principales missions :

- système de pilotage de Direction : tableaux de bord de pilotage, aide au pilotage pour l'ensemble des fonctions ressources, pilotage de la comm. web culturelle et de l'exécution budgétaire (pôle comptable de Direction intégré au service)

- lien notamment administratif, contractuel et financier avec les associations, délégataires, satellites, partenaires institutionnels.

- projets ponctuels (notamment immobiliers).



Mes compétences :

Pédagogie

Gestion administrative

Philosophie

Informatique

Synthèse

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Management

Culture

Innovation