Vincent DECOBERT

Spécialiste du rachat et du reconditionnement de parcs informatiques depuis plus de 15 ans, notre entreprise offre ses services à toute société désirant revendre un matériel informatique devenu obsolète : ordinateur, imprimante, photocopieuse, serveurs.



DEVITECH est là pour aider et accompagner les entreprises cherchant une solution globale pour la revente de leur matériel informatique.



Son objectif étant de vous conseiller les meilleurs prestataires dans le monde de la reprise informatique et du recyclage, et de diriger votre projet de façon transparente et professionnelle.



Suivant votre demande, DEVITECH vous assurera la gestion des numéros de série, l'audit, l'effacement des données avec certification, le démantèlement avec bordereau de suivi des déchets industriels, l'enlèvement de matériel sensible ou imposant et la garantie d'un règlement rapide.