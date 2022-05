Vincent DECOORNE

Dans la continuité du poste d’Ingénieur Chargé d’affaires, j’occupe depuis avril 2013 le poste de Responsable d’opérations « Performances Environnementales » de la Direction Régionale Bureau Veritas Nord Pas-de-Calais.



Mon activité porte pour l’essentiel sur le secteur industriel, en France (région Nord) et à l’étranger : Royaume Uni, Pologne, Italie, Estonie, Etats Unis, Mexique, Azerbaïdjan, etc.



Je continue à réaliser des missions à forte valeur ajoutée : responsable d’essais de performances de petites et grandes installations de combustion (incinérateurs d’ordures ménagères, biomasse, turbines, etc.), audit énergétiques dans l’industrie, formation en efficacité énergétiques auprès des industriels, accompagnement à la mise en place de système de management de l’énergie, audit interne ISO50001, etc.



Mon poste actuel m’amène à renforcer mon action sur :

- le commercial en proposant également tous les contrôle réglementaire relatifs aux performances environnementales : émissions atmosphériques, ambiance de travail, amiante, acoustique, climatisations, etc.

- le management opérationnel : maintenir et développer des prestations liées à l’énergie, tout en assurant la rentabilité.



Mes compétences :

Industrie

Ingénieur

ISO 50001

Chargé d'Affaires/Ingénieur Commercial

Formateur

Commercial

Energie

International project management