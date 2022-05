Vincent DEITIEUX

Je suis actuellement en poste au sein du bureau d’études Action Conseil Ingénierie dans lequel j'occupe un poste de chargé d'affaires.



Mes études ont été orientées vers le domaine de la thermique et de l'énergie depuis le lycée. A la suite de plusieurs stages et expériences en laboratoires, en entreprises puis en bureau d'études en France et à l'étranger, j’ai pu découvrir différentes facettes du monde professionnel qui pouvait s’offrir à moi.



Dès l’obtention de mon diplôme d’ingénieur, j’ai réalisé ma première expérience en tant qu’ingénieur d’exécution dans une entreprise dont l’activité est axée sur le génie climatique. J’ai alors réalisé plusieurs chiffrages avec le chef de projet ainsi que des études d’exécution complètes en collaboration avec les chargés d’affaires.



Puis, il m’a été confié l’étude d’exécution et le suivi de chantier d’un projet important de restructuration d’un hôpital psychiatrique. Durant cette période, j’ai pu développer les compétences de chargé d’affaires (technique et relationnel) et de management en organisant les travaux avec une équipe de 10 ouvriers renforcée par de la sous-traitance.



Arrivée à Bordeaux en 2008, j’ai occupé un poste de chargé d’études et d’affaires durant 2 ans dans une entreprise de génie climatique et électrique. Au sein de cette société, j’étais chargé des devis, des études (Notes de calculs, Pièces graphiques sur Autocad) et des travaux d’exécutions dans leur intégralité (consultations, achats matériel, suivi de chantier, planning du personnel, facturations...).



La richesse de ce poste était basée sur la diversité des compétences tant au niveau technique, qu’au niveau financier, relationnel et management.



Actuellement, je réalise les pièces écrites pour différents types de projet : chaufferie, restructuration d'amphithéâtres, collège, bâtiment de bureaux, EHPAD...



Durant les différentes phases d’études, je réalise l’estimation des travaux, l’assistance pour la passation des contrats de travaux mais aussi le suivi d’exécution. A travers ces différentes phases, je m’aperçois à quel point mon expérience en entreprise m'est bénéfique.



Mes compétences :

Climatisation

Ventilation

Chauffage

Traitement d'air

Energie solaire

Energies renouvelables

Gestion de projet

Chargé d'affaires

Gestion technique Bâtiment

Plomberie

Régulation

Cahier des charges

Désenfumage