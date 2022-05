Vincent DAGUERRE

Bonjour,



Après avoir passé 11 ans au sein de l'entreprise Ineo Aquitaine sud en tant que technicien en installations électriques, j' ai décidé il y a 2 ans de changer et de travailler dans l' éclairage.

C' est aujourd'hui devenu une passion, j' ai eu la chance de faire mes premiers pas dans ce domaine sur l île de la Réunion, et aujourd'hui dans le sud ouest de la France d' où je suis originaire.

Mon rôle au sein de l'entreprise est de faire de la prescription, conseils déco et techniques, d'apporter des solutions d'éclairages (particuliers, architectes, architectes d' interieuŕ, décorateurs, électriciens, paysagistes,.....), de faire des programmations(DMX) ainsi que des études(Dialux),

J'affectionne particulièrement la technologie LED qui nous permet beaucoup de choses en terme d' esthétique, et de technique, et qui, de plus, évolue sans cesse.

Vous l'aurez compris, j' ai soif d'apprendre dans ce monde passionnant.





Mes compétences :

Études d installations électriques

Dépannages installations électriques

Réalisations d'installations courant fort, faible

Conseils en électricité et éclairage

Programmation ( protocole DMX, Dali)

Éclairage extérieur

Eclairage intérieur

Éclairage architectural

Prescriptions matériels d'éclairage

LED