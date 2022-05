Vincent DEJAEGERE

POSTE ACTUEL:



Steam Turbine Commissioning Technical Field Assistant, au sein d'ALSTOM Power China (Wuhan)



PARCOURS:



Ingénieur expatrié pour un groupe de dimension internationale dans le domaine de l'énergie, j'assume des activités de mise en service en forte autonomie dans les centrales de production d'électricité en France et à l'export.



Jeune et mobile, je m'épanouis dans une fonction en itinérance impliquant un contact direct avec le client.



Diplômé de l'ENSEM (Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et Mécanique), je possède une solide formation d'ingénieur en production d'énergie me permettant une adaptation rapide dans un milieu à forte technicité.



Spécialisations : Ingénierie en électricité et mécanique, Mise en service turbines vapeur



Mes compétences :

Mise en Service

Ingénieur

Mécanique

Energie

Electricité