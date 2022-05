Vincent DEJOUY

Originellement passionné par la conception de produits électroniques (spécialement les aspects électroniques et logiciels), j'ai contribué techniquement sur plusieurs projets industriels de grande ampleur.

Puis j'ai voulu élargir mon périmètre en me dirigeant vers des aspects innovation, recherche et gestion de projets. Ces postes m'ont ouvert à la recherche des besoins utilisateurs, me poussant à être constamment à la recherche de nouvelles opportunités business, si possible en utilisant des technologies avancées. Ce qui me transforma peut à peut en intrapreneur.

De cette passion pour les technologies avancées et intérêt pour les nouvelles opportunités business, j'ai décidé de diriger ma carrière vers le domaine du big data et du machine learning où je pense il y a encore beaucoup de valeur inexploitée à fournir aux clients dans de multiples domaines.

Cette inflexion de carrière fait sens car un domaine significatif du big data et du machine learning est l'internet des objets/objets connectés où mon fort background en électronique et informatique temps réel embarqué est un atout.

Pour accélérer ce changement je suis actuellement une formation accélérée en Data Science à l'école Polytechnique (X)



Mes compétences :

Linux

Electronique

C++

Java Platform

MATLAB

R

Machine Learning

Data mining

Python

Numpy