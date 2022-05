Vincent DELAHAYE

Je suis Responsable Commercial Grands Comptes & PME/PMI depuis avec une expertise dans le transport international route et rail Europe CEE, Europe Centrale, Asie Centrale, Turquie et Russie.

Je prospecte, développe, fidélise un portefeuille de clients français et internationaux.

Bilingue Anglais et Espagnol courant, je suis rompu aux techniques de vente ainsi qu'aux principaux modes de transport à l'international.

J'ai fait le choix de me consacrer à mon nouveau projet professionnel en recherche d'évolution pour des postes de responsables commerciaux ou responsables grands comptes.

Les secteurs d'activités m'intéressant sont le transport, l'événementiel, les salons et l'agro-alimentaire.



Mes compétences :

Prospection

Services

Import export

Commerce international

Organisation