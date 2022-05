Vincent DELAIRE

Actuellement rattaché au Président de l'IFRI (institut Français des Relations Internationales)



Membre du SNCTP (Syndicat National Chauffeurs Transport Personnalité)

Membre de l'IADS



Après avoir effectué des missions d'audit qualité ISO,et participer en tant que consultant à des missions de réorganisations d'entreprise.

Je propose mes services dans le domaine de la protection des biens et des personnes.

Audit de sécurité de personnalité ou d'entreprise, avec établissement d'un bilan personnalisé ainsi que des préconisation

Titulaire des cartes professionnelles et autorisation Préfectorale dans les domaines suivants

- A3P et CQP APS

- Conducteur d'Autorité

Membre du SNCTP (Syndicat National Chauffeurs Transport Personnalité)

C3P Conducteur Privé de Protection de Personne

Carte VTC (Voiture de tourisme avec Chauffeur)

MS3P – Motocycliste de Sécurité de Protection Privée de Personne

Carte Pro – Conducteur de Véhicule motorisé à 2 ou 3 roues



- Incendie et Secourisme

Secourisme du Travail SST

SSIAP 1 + Habilitation Ho bo



Mes compétences :

management

protection rapprochée

Vente

audit

Formation

Pilote de Drone

Logistique

Sécurité