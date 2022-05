Vincent DELAIRE

- DUT Gestion des Entreprises complété par la formation supérieure MSTCF (Maîtrise Sciences et Techniques Comptables et financières)

- Expérience probante de 8 ans au sein du service financier d’un groupe dans le secteur des travaux publics en gestion comptable et administrative, gestion de la trésorerie

- Comptabilité générale et analytique, travaux de clôture et arrêtés comptables, Participation à l’élaboration du budget et au suivi budgétaire, tableau de bord et reporting administratif et comptable, déclarations fiscales et sociales.

- Projets transverses : migration oracle vers SAP, Mise en place de la DSN et de la retraite supplémentaire REVERSO

- Encadrement d’une équipe administrative (3 collaborateurs)

- Oracle, SAP, HR ACCESS Microsoft Office



