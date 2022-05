Vincent DELANGRE

Etant autodidacte, j'ai réussi à faire mes preuves au sein de la société pour laquelle je travaillais, afin d'acquérir un poste de responsable de production.

Avec mon contact clientèle aisé, et mon savoir être, j'ai évolué d'assistant commercial a responsable gestion de production, en passant par les étapes d’ordonnancement, et de gestion d'équipes.

Je suis organisé, rigoureux, et sociable.



Mes compétences :

Production Management

Microsoft Excel

Gestion de projet

Sécurité au travail

Organisation

Rédaction

Audit interne

Audit qualité

Gestion de la relation client

Planification

Gestion des stocks

Recrutement

Pilotage d'activité

Entretiens professionnels

Inventaire

Rédaction de procédure

Suivi clientèle

Ordonnancement

Support client