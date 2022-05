Vincent DELANNOY

J'évolue aujourd'hui dans le domaine du licensing et la gestion des actifs logiciels, en lien avec les opérationnels qui déploient les produits, afin d'apporter toute l'information nécessaire au respect de nos droits et devoirs contractuels.



Professionnel des achats pendant plus de 10 ans, j'ai développé mon expertise dans les achats, notamment technologiques (informatique, télécoms et réseaux) au travers d'expérience diverses (France Telecom, RATP, Capgemini, Crédit Agricole). Si mon appétence pour les achats technologiques est réelle, mon intérêt se porte avec autant d'intérêt sur des portefeuilles tout à fait différents.



Particulièrement intéressé par les aspects fonctionnels, je cherche à avoir une vision globale des contraintes du métier: relations fournisseurs, RH, politique achats, bonnes pratiques, communication, pilotage, SI...







Mes compétences :

Achats

Achats publics

Management d'équipes pluridisciplinaires

Management d'équipe

Management de projets

Prise de décision sous forte contrainte de st

Communication

Résolution de problèmes

Travail en équipe et en réseau

Licensing