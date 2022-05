Vincent DELCUSE

Aujourd'hui en poste à Auchan Castres j'ai la responsabilité du rayon fruits et légumes depuis 2009 et depuis novembre 2015 de la Boulangerie/Pâtisserie et toujours du fruits et légumes, de par mon parcours j'ai pu développer une grande expertise sur le fruits&légumes



J'ai également une bonne capacité à former mes collaborateurs et m'engager dans le développement de leur autonomie professionnelle.



Mon but et d'accompagner mon équipe pour qu'elle soit le plus autonome possible, je suis en position de soutien et de conseil quand cela le nécessite.



Depuis ma prise de fonction en Boulangerie/Pâtisserie j'essaie de développer la créativité des équipes et leurs faire avoir confiance en leurs capacité,Le développement de la poly-activité est également un gros chantier que j'ai entrepris car sur des métiers pénurique il est essentiel d'avoir des ressources en interne.



Je pense que le bien être au travail est essentiel pour exploiter le maximum du potentiel des collaborateurs. Je veille donc a garder la meilleure ambiance dans mon équipe pour que mes collaborateurs s'épanouissent dans leurs missions.



Mes compétences :

Accompagnement

Management