Vincent DÉLÉAGE

Domaines et situations pour lesquelles j'ai plaisir à user de mes mes savoir-faire:



- Modélisation théorique ou numérique des systèmes mécaniques pour la validation suivant codes de construction ou en compléments de résultats expérimentaux.

- Projets en environnements international et multi-culturel

- Problématiques énergétiques et éco-responsables







Mes compétences :

Méthode des éléments finis

Règlementation nucléaire

Energie

Gestion de projets internationaux