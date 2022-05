Vincent DELEBARRE

 Directeur Administratif et Financier avec une solide expérience au sein de multinationales et de sociétés à taille humaine.

D’une culture financière construite autour du contrôle de gestion, mon périmètre d’intervention couvre la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et plus globalement la gestion du risque financier.

 Orienté résultat, j’ai conduit le changement au sein de structures en pleine mutation par le biais d’une optimisation des organisations, processus et outils informatiques.

On m’a ainsi confié le soin d’accroître l’efficacité de la Direction Financière mais aussi de domaines tels que la logistique, les ressources humaines, le marketing et les achats.

 Manager expérimenté, j’ai géré des équipes en direct ou à distance, avec des profils divers et variés. J’ai ainsi pu développer mes capacités à motiver et à faire grandir mes collaborateurs.

 Communicant, à l’aise en français comme en anglais, ouvert et sensible aux différentes « cultures » et particulièrement attentif aux enjeux stratégiques, j’assume pleinement le rôle de « business partner ».



Mes compétences :

Recherche de financement

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Appels d'offres

Logistique

Budget et Controlling

Business planning

Reporting financier

Stratégie d'entreprise

ERP

Comptabilité

Business Intelligence

Business Transformation

Contrôle de gestion

Management

Gestion de projet