Vincent DELEBARRE

Compétences Acquises



Processus Financier:

- Participation à la définition des P&L, KPI et Bilan managériaux pour le Groupe Shiseido.

- Mise en place d'un controle de gestion opérationnel (Fiche de poste, Repositionnement au sein des Directions opérationnelles, Revue du processus budgétaire et de reporting).

- Mise en place d'un contrôle de Gestion des Frais Généraux (30M€).

- Définition et Gestion du planning Financier (BAT & BPI).

- Gestion du reporting depuis la maison mère (BPI SA) et depuis une filiale (BAT France).

- Gestion des commissaires aux comptes et auditeurs.



Gestion de Normes:

- UK Gaap pour reporting au siège de BAT (Londres).

- Gestion des normes IFRS pour la définition d'un plan de comptes SAP.

- Gestion des normes JSOX (Clôture, Gestion des risques Stocks & Retours, Procedure Achats, Procedure de Reporting)



Management:

- Encadrement de débutants, experts, et séniors.

- Gestion directe et indirecte.

- Organisation de Team Building (Vision, Plan d'Action, Activités fédératrices).



Informatique:

- Définition d'un Core Model SAP ECC6 FICO comme chef de projet pour BPI.

- Définition d'un Core Model SAP 4.6 FICO Européen comme représentant de BAT France.

- Responsable de projet pour la définition et la mise en place d'outils budgétaires (Cognos Planning & Lotus Notes).

- Gestion de la mise en place d'une solution BI (MS SQL Server + Cognos).

- Responsable de projet pour la mise en place de TM1(Modèle intégré de P&L, Bilan et Trésorerie).

- Participation à un projet de gestion de la validation des Bons de Commandes et des Factures dematérialisés(Lotus Notes interfacé avec SAP).

- Optimisation de l'utilisation d'Hyperion Enterprise (Automatisation du process d'intégration via Retrieve).

- Optimisation du support SAP (gestion externe versus interne).



Autres :

- Mise en place de programmes de formation Finance(Definition d'un programme de formation, Création et Animation de "jeux" financiers).



Mes compétences :

SAP

Contrôle de gestion

Cognos

Luxe

Cosmétique