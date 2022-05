Vincent DELEKTA

Gestion de missions de commissariat aux comptes et d'audit contractuel pour des entreprises et associations



Gestion de missions de CAC: planification, contrôles des comptes, élaboration des synthèses, émission des rapports



Contrôles d'établissements pour des associations multi-établissements



Formation sur différents thèmes dont la formation des comptables à l'utilisation poussée des outils informatique.



Elaboration de progiciel outils pour l'activité de commissariat aux comptes



Spécialités : Informatique et audit au moyen des outils informatiques. Formation



Mes compétences :

Informatique

Finance

Audit

Fondations

Formation professionnelle

Associations

Secteur médico - social