Vincent DELMAS

Spécialisée depuis plus de 40 ans, la société VIC, vous donne les clefs d'une offre commerciale dans laquelle nous vous proposons, maintenance, installation de groupes électrogènes, centrales de cogénération, centrales EJP.

Fort de plus de 2500 moteurs installés et entretenus en France par nos filiales, nous pouvons répondre à tous vos projets nationaux.

De plus, n’hésitez pas à nous faire parvenir toutes offres pour le démantèlement, rachat de vos groupes électrogènes d’occasions toutes marques toutes puissances.