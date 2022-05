Vincent DELMAS

Ingénieur de formation, je souhaitais enrichir mon cursus d'une culture financière avant de m'orienter vers une activité opérationnelle.



J'ai acquis cette culture au cours de mes 3 ans d'audit financier et de commissariat aux comptes au sein du Cabinet Mazars, sur le périmètre France.



Par la suite, ayant un vif intérêt pour l'automobile et les environnements de travail pluriculturels, j'ai intégré le Groupe Renault à la Direction de l'Audit Interne. Cette expérience, qui mêlait des aspects financiers, de stratégie et de contrôle interne sur un périmètre monde (missions sur 4 continents pendant 4 ans) et sur tous les secteurs (Industriel, Commercial, Financement des ventes) m'a permis d'acquerir une excellente vision globale de l'entreprise, mais aussi une très bonne connaissance de ses rouages et une culture du travail en milieu multilingue.



A la fin de cette période d'audit interne, souhaitant être opérationnel et responsable d'un compte d'exploitation, j'ai pu exercer une fonction de terrain pendant 3 ans en tant que responsable après-vente d'un établissement du réseau commercial. Avec 80 personnes sous ma responsabilité, plus de 100 entrées de clients par jour sur 3 sites et 5 activités (mécanique, mécanique rapide, carrosserie, assistance dépannage, location de véhicules), j'ai mis à l'épreuve et renforcé mes capacités managériales et développé fortement mon sens du client.



Les très bons résultats de cet Etablissement sur la plan de la satisfaction client et de la rentabilité m'ont amené à prendre le poste de responsable du déploiement d'un projet de qualité de service au niveau européen, pour le réseau commercial appartenant à Renault. Il s'agissait de faire appliquer partout et tout le temps des standards très exigents d'accueil et de prise en charge des clients. C'était une refonte, visible par les clients, des méthodes commerciales de Renault.



Après deux ans dans ce poste de déploiement opérationnel, la filiale de Distribution de Renault a enregistré un taux historiquement élevé de satisfaction de ses clients, que ce soit en Vente ou en Après-vente. J'ai alors pu évoluer vers le Management de réseau en devenant Manager Régional Qualité et Service sur la Région Ile de France, premier territoire commercial de Renault en France. Puis en 2010 la responsabilité du commerce des Pièces de Rechange sur le même territoire m'a été confiée. C'est donc l'ensemble du périmètre Après-vente sur cette zone que j'ai pu gérer, avec 200M€ de Chiffre d'Affaire Pièces de Rechange et les indicateurs de satisfaction client.



Puis l'opportunité de devenir Directeur d'Affaire à Versailles, dans la filiale de distribution de Renault, s'est présentée. Avec 155 employés, 2100 Véhicules neufs et 1000 Véhicules d'occasion vendus par an en moyenne, 12 agents sur le territoire, il s'agit d'une succursale importante sur un secteur privilégié.



Mes compétences :

Management transversal

Rugby

Gestion

Vente

Développement commercial

Automobile

Direction générale

Gestion financière

Après-vente

Finance

BAFA

Gestion de projet

Management